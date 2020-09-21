Polis Onur’a sürpriz

Aydın İncirliova’da yaşayan “Polis Onur” lakaplı zihinsel engelli genç, emniyet ekiplerinin sürpriziyle bir günlüğüne temsili polis oldu. 26 yaşındaki Onur Şahan’ın evine gelen ekipler, gence polis üniforması hediye edip fahri polislik kimlik kartı verdi. Şahan , polis otosuna bindirilip ilçedeki denetimlere katıldı, 155 polis hattına gelen ihbarlara baktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde de MOBESE kameralarını inceledi, polis telsiziyle bildirilen adrese ekip sevk etti.

Oğlunu polis üniformasıyla görünce gözleri dolan anne Gönül Şahan, “Onur yatağa polis yeleğiyle giriyor. Uyanınca giyinip, kuşanıp ‘Mahalleyi beklemeye gidiyorum’ diyerek evden çıkıyor. Sokakta araçlarını yanlış park edenleri de uyarıyor. Bize verdiğiniz bu mutluluğu, bu gururu hiçbir kelimeyle anlatamam.” dedi. Baba Turgut Şahan da evladına yapılan sürprizden dolayı çok polislere teşekkür etti. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü amiri Erol Evcil de böyle bir sevince katkı sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti.l AA