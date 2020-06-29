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    HaberlerEge Haberleri Polis yetiştirdi
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    29.06.2020 - 00:00 |

    Polis yetiştirdi

    Polis yetiştirdi

    Ege’de YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için okullara gelen adaylar koronavirüs tedbirlerine göre salonlara alındı. Denizli’de nüfus cüzdanını kaybeden Ahmet Buğra Demirci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada nüfus kayıt örneği alınan öğrenci, 1 dakika kala sınava gireceği Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne götürüldü. Demirci, AYT’nin başlamasına 1 dakika kala sınava yetiştirildi.

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