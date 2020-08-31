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    HaberlerEge Haberleri Potanın efendilerinden anlamlı kutlama
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    31.08.2020 - 00:02 |

    Potanın efendilerinden anlamlı kutlama

    Potanın efendilerinden anlamlı kutlama

    Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluğu hedeflediği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ekibinde teknik heyet ve oyuncular, 30 Ağustos’u kutladı. Merkezefendi’de ABD’li oyuncular Dwight Coleby ve Isiah Umipig dahil tüm oyuncular, Ay Yıldızlı bayrağımızla poz verdi. Antrenör Şahin Ateşdağlı, takım kaptanı Ümit Sonkol, oyuncular ve takım çalışanları, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleriyle hazırlanan özel videoda Atatürk’ün bağımsızlıkla ilgili sözlerini seslendirdi. Genel Menajer Evren Yenice, “Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

    Deveciler’e ceza

    Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Başkan Veli Deveciler’e takımın Süper Lig’e alınmamasıyla ilgili açıklamalarında geçen sportmenliğe aykırı ifadeleri nedeniyle 10 bin lira para ceza verdi.

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