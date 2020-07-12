12.07.2020 - 00:02 |
Poyraz’a bir ödül daha geldi
Poyraz Zeytinyağları, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) bünyesinde düzenlenen IOC-UZZK TÜRKİYE 2020 Naturel Sızma Zeytinyağı Yarışması’nda Orta Meyvemsilik kategorisinde ikincilik ödülü aldı.
Ödül almaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Genel Müdür Soykan Yanya, her zaman kaliteli zeytinyağının temini için uğraştıklarını ifade etti, “Yarışmalardan aldığımız derecelerle kalitemizi herkese gösteriyoruz. Ege’nin en güzel zeytinlerini seçerek hazırladığımız zeytinyağlarımızın, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından ödüllendirilmesi bizleri onore ediyor” dedi. Kaliteden hiçbir zaman taviz vermeden dünya pazarında yer aldıklarını kaydeden Yanya, “Ürettiğimiz zeytinyağlarının ödül alması ve tüketicilerimiz tarafından beğenilmesi, bize daha çok sorumluluk yüklüyor. Biz de yaptığımız işe dört elle sarılarak, kalite çizgimizi daha da yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.
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