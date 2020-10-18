‘Projelerin yüzde 68’i tamam’

Toplantıda konuşan Başkan Ergün,”17 ilçemizde asfalttan mezarlık hizmetlerine, itfaiye hizmetlerinden prestij cadde düzenlemelerine, pandemi süreci çalışmalarımızdan eğitim hizmetlerine kadar birçok çalışmayı hemşerilerimize ulaştırıyoruz. Mezarlık ve cenaze hizmetlerimizdeki yüksek memnuniyet oranı, Manisa’mızı ülkemiz genelinde öne çıkaran bir hizmetimiz” dedi. İtfaiye Haftası vesilesiyle araç filosuna 10 adet yeni itfaiye ilk müdahale aracı eklenerek 160 olan araç sayısının 170 araca çıkarıldığını dile getiren Başkan Ergün, “Ayrıca 425 milyon lira tutarındaki 5 büyük projemizin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 68’dir” diye konuştu. Başkan Ergün, pandemi döneminde toplam 1 milyon maske üretildiğini, MABEM ile öğrencilere uzaktan eğitim desteği verildiğini de ifade etti.