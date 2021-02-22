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    HaberlerEge Haberleri ‘Projelerle ilçenin çehresi de değişiyor’
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    22.02.2021 - 00:02 |

    ‘Projelerle ilçenin çehresi de değişiyor’

    Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti.

    ‘Projelerle ilçenin çehresi de değişiyor’

    Yunus Emre Kültür Parkı ve Millet Çarşısı’nı gezen Şahin, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı, “Başkanımız ve ekibi Yunusemre’ye güzel projeler kazandırdı. Yatırımlarla ilçenin çehresi de değişiyor’Yunus Emre Kültür Parkı ile Yunus Emre Millet Çarşısı’nı görme fırsatımız oldu. Gerçekten çok güzel projeler. Çerçi Başkanımızın ve AK Partili belediyelerimizin çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Kendisini ve ekibini bir kez daha kutluyorum” dedi.

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