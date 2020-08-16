Prosinecki, Yukatel Denizlispor’da

Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Dünyada yüz yılda bir gelen pandemi belası tüm dünyayı etkilediği gibi bizim şehrimizi ve kulübümüzü de etkiledi” dedi. Hırvat Teknik Direktör Robert Prosinecki ise, Denizlispor’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti, “Yaptığım araştırmalara göre takım ve oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviye ile çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Denizlispor’un layık olduğu yer zaten daha yukarısı” diye konuştu.