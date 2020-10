Prostat kanserinden korkmayın

Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Şimşir, ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerin 40 yaşından itibaren, olmayanların ise 45 yaşında itibaren yılda bir kez prostat kanser taraması yaptırmasının önemine değindi. “Her hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı hayat kurtarır” diyen Şimşir, şöyle konuştu:

“Prostat kanseri, kontrolsüz çoğalabilme yeteneğine sahip kötü huylu hücrelerin prostat dokusunda bulunması ile karakterize bir hastalıktır. Günümüzde her erkek prostat kanseri için risk altındadır. Seksenli yılların başında keşfedilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) denen kan testi tarama aşamasında önemli gereçlerden biridir. Buradaki temel sorun ise PSA’nın prostatın hemen her hastalığında yükselmesidir. Bu nedenle her PSA yüksekliği saptanan hastanın prostat kanseri olma ihtimali yoktur. Önemli olan konu PSA’nın neden yükseldiğini ve özellikle de kansere bağlı bir yükselme mi olup olmadığını saptamak. Bu nedenle kan testine ilaveten yapılan ikinci tarama yöntemi parmakla rektal muayenedir. 21. yüzyılda dahi tüm teknolojik gelişmelere rağmen parmakla prostat muayenesi kanser taramasında çok önemli bulgular vermekte ve mutlak yapılmalıdır.” Son 10 yılda bu konuda yaşanan diğer bir gelişmenin de prostatın magnetik rezonans (MR) görüntülenmesi olduğunu belirten Şimşir, “Prostat MR’ı kanser taramasında yüzde 90 seviyesinde verdiği doğru bilgiler nedeniyle önümüzdeki yıllarda tarama testlerinin olmazsa olması yolunda yer alacak. Kısacası prostat kanseri pek çok tedavi seçeneği olması nedeniyle hastaların hayatına oldukça düşük oranda malolan bir kanserdir” diye konuştu.

Prostat bezinin ergenliğe girme ile beraber aktif hale geldiğini sözlerine ekleyen Şimşir, “Prostatı kabaca içerisinde yaklaşık 30 civarında, bezlerden oluşan bir nar meyvesine benzetebiliriz. Bu bezler yaşam boyunca büyüme potansiyeline sahiptir ki buna iyi huylu prostat büyümesi (BPH) deniyor” dedi.

Prostat nedir?

Prostat, üreme sisteminde olan bez yapısında bir organdır. Prostat, mesanenin hemen altında ve kalın bağırsağın son kısmının hemen önünde bulunur. Ceviz büyüklüğünde olup üretra ismi verilen dış idrar kanalının bir kısmını çevreler. Bu organın başlıca görevleri arasında meninin bir kısmını oluşturan salgıyı üretmek, idrar tutmaya katkıda bulunmak ve enfeksiyonlara karşı koruyucu bariyer olmak sayılabilir.