‘Psikolojik olarak hazırız’

Aylardır kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri’nden çıkmayıp tesise karargah kuran Vural, “Ara fazla uzun oldu. 19 Mart’ta Altay deplasmanına gidip 1 gün sonra maça çıkacakken lig durdu. Rakibimizle 3 aydan uzun süre sonra karşılaşacağız. 24 Mart-28 Nisan arası futbolcularımızı evlerinden online canlı bağlantılarla çalıştırdık. 29 Nisan-10 Mayıs arasında 6’şarlı gruplar halinde antrenman yaptık. 11 Mayıs’tan bu yana da takım halinde çalışıyoruz. Toplam 65-70 antrenman yapmış olarak kalan 6 haftayı oynayacağız. Tek dezavantajımız özel maç yapamamak” dedi.