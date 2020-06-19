19.06.2020 - 00:00 |
‘Psikolojik olarak hazırız’
TFF 1. Lig’de Altay maçına hazırlanan Akhisarpor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, salgından psikolojik olarak etkilenmediklerini belirtti.
Aylardır kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri’nden çıkmayıp tesise karargah kuran Vural, “Ara fazla uzun oldu. 19 Mart’ta Altay deplasmanına gidip 1 gün sonra maça çıkacakken lig durdu. Rakibimizle 3 aydan uzun süre sonra karşılaşacağız. 24 Mart-28 Nisan arası futbolcularımızı evlerinden online canlı bağlantılarla çalıştırdık. 29 Nisan-10 Mayıs arasında 6’şarlı gruplar halinde antrenman yaptık. 11 Mayıs’tan bu yana da takım halinde çalışıyoruz. Toplam 65-70 antrenman yapmış olarak kalan 6 haftayı oynayacağız. Tek dezavantajımız özel maç yapamamak” dedi.