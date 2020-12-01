‘Psikolojiniz, yalancı belirtiler yaratabilir’

MANİSA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran, koronavirüs sürecinin belirsizliğinden dolayı yaşanan korku ve kaygının hastalıkla aynı belirtileri gösteren psikosomatik sorunlara neden olabildiğini belirtti.

“Birçok kişi hastalığa yakalandığı zaman öleceğini düşünüyor. Bunun önüne geçmek için de kurallara uymak, hastalıkla ilgili gerçeğe uygun olmayan yayınlardan uzak durmak gerekiyor” diyen Duran, şöyle konuştu: devam etti:

“Spor aktiviteleri, imkanımız varsa yürüyüşler yapmalıyız. Gün ışığından faydalanmalıyız. Uyku hijyenimize ve uyku düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenmemizin düzenli olması lazım. Çok kaygı duyduğumuz durumlarda gevşeme ve nefes egzersizleri yapmalıyız. Koronavirüs hastalığının belirtileri olan yüksek ateş, öksürük, halsizlik, ağrı gibi belirtiler, psikosomatik olarak ortaya çıkıp sağlık kurumlarına birçok başvuru oluyor. Bu gereksiz başvurular bazen de hastalığın bulaşma riskini artırıyor.” l DHA