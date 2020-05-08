Rakip yerine dost oldular

Birçok başarıya imza atan tekerlekli sandalyeli tenisçi Büşra Ün, turnuvalar için İzmir’e gelen ve salgın nedeniyle evine dönemeyen Faslı sporcuyu misafir ediyor.

Milli paralimpik tenisçi Büşra Ün (24), koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine dönemeyen Faslı sporcu arkadaşı Najwa Awane’ye evini açtı. Yaklaşık bir buçuk aydır birlikte yaşayan gençler, zamanlarını antrenmanla geçiriyor. Kimi zaman evdeki eşyalara zarar verseler de ailesinin durumu hoşgörüyle karşıladığını dile getiren Ün, Najwa’nın annesinin her görüntülü konuşmalada kendisine teşekkür ettiğini ve gözlerinin dolduğunu söyledi.

‘Ailemizden biri’

Arkadaşının İzmir’e antrenman yapmaya geldiğini, salgınla birlikte uçuşların ve turnuvaların iptal olduğunu anlatan Ün, “Rakip olmayı planlarken karantina arkadaşı olduk. Evin içine file gerdik, çalışıyoruz. Doğum gününü bile birlikte kutladık. Najwa’nın ailesi için çok zor bir süreç, bizim içinse o artık aileden biri” diye konuştu.

Vakitlerinin çoğunu antrenman yaparak geçirdiklerini söyleyen Najwa ise, “Büşra ile bir gün partner olarak kortlara çıkıp turnuva kazanmak istiyoruz. Ailesine teşekkür etmek istiyorum, beni kızları gibi seviyorlar” dedi.