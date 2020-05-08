BİST98.399-0.18EURO7.700.25USD7.110.27ALTIN392.580.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Rakip yerine dost oldular
    ABONE OL
    08.05.2020 - 00:04 | | HANDE NAYMAN DHA

    Rakip yerine dost oldular

    Rakip yerine dost oldular

    Birçok başarıya imza atan tekerlekli sandalyeli tenisçi Büşra Ün, turnuvalar için İzmir’e gelen ve salgın nedeniyle evine dönemeyen Faslı sporcuyu misafir ediyor.

    Milli paralimpik tenisçi Büşra Ün (24), koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine dönemeyen Faslı sporcu arkadaşı Najwa Awane’ye evini açtı. Yaklaşık bir buçuk aydır birlikte yaşayan gençler, zamanlarını antrenmanla geçiriyor. Kimi zaman evdeki eşyalara zarar verseler de ailesinin durumu hoşgörüyle karşıladığını dile getiren Ün, Najwa’nın annesinin her görüntülü konuşmalada kendisine teşekkür ettiğini ve gözlerinin dolduğunu söyledi.

    ‘Ailemizden biri’

    Arkadaşının İzmir’e antrenman yapmaya geldiğini, salgınla birlikte uçuşların ve turnuvaların iptal olduğunu anlatan Ün, “Rakip olmayı planlarken karantina arkadaşı olduk. Evin içine file gerdik, çalışıyoruz. Doğum gününü bile birlikte kutladık. Najwa’nın ailesi için çok zor bir süreç, bizim içinse o artık aileden biri” diye konuştu.

    Vakitlerinin çoğunu antrenman yaparak geçirdiklerini söyleyen Najwa ise, “Büşra ile bir gün partner olarak kortlara çıkıp turnuva kazanmak istiyoruz. Ailesine teşekkür etmek istiyorum, beni kızları gibi seviyorlar” dedi.

    Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber