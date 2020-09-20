Rakiplerinizi dijitalde geride bırakın

Satış ve pazarlama faaliyetlerinin dijitale taşınmasının firmalara yeni avantajlar sunduğunu belirten Gif Ajans kurucusu Berk Yurtçu, “Dijital medyada daha aktif şekilde yer almak ve e-ticaret yapmak isteyen firmalara yol gösteriyoruz. Ücretsiz olarak dijital dönüşüm stratejisi hazırlayıp yol haritasını çiziyoruz” dedi.

Dijital iletişimin tüm süreçlerinde bütünleşik yaklaşımla hizmet verdiklerini dile getiren Yurtçu, “Hedeflenen cinsiyet, yaş aralığı, meslek grubu ve konuma göre gönderilerin paylaşılmasını sağlıyoruz” diye konuştu.