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    HaberlerEge Haberleri Rallici baba ve oğlu İzmir’i temsil ediyor
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    18.09.2020 - 00:00 |

    Rallici baba ve oğlu İzmir’i temsil ediyor

    Otomobil sporları tutkunlarının heyecanla beklediği Dünya Ralli Şampiyonası WRC 5. Etabı’nda İzmir’i, baba-oğul temsil edecek.

    Rallici baba ve oğlu İzmir’i temsil ediyor

    Baba Muzaffer Doğrular ve oğul Cem Doğrular, üç gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda sürecek olan yarışlar öncesi son hazırlıklarını tamamladı. 25 senedir otomobil sporları içerisinde olduğunu belirten baba Muzaffer, “Oğlum 20 yaşında ve bu sporla büyüdü sayılır. Herkesi bizi ve ralli sporunu desteklemeye davet ediyoruz” diye konuştu.

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