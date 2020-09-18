Rallici baba ve oğlu İzmir’i temsil ediyor

Baba Muzaffer Doğrular ve oğul Cem Doğrular, üç gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda sürecek olan yarışlar öncesi son hazırlıklarını tamamladı. 25 senedir otomobil sporları içerisinde olduğunu belirten baba Muzaffer, “Oğlum 20 yaşında ve bu sporla büyüdü sayılır. Herkesi bizi ve ralli sporunu desteklemeye davet ediyoruz” diye konuştu.