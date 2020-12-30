‘Reformlar sözde kalmasın’

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında atılacak adımların ekonominin toparlanmasına katkı sağlayacak en önemli başlıklar olduğunu ifade eden Sivri, “Söylemde kalmadan ve liyakat ilkesiyle birçok alanda ele alınması gereken yapısal reformların hızla uygulanması yeni yılda vazgeçilemez ve ertelenemez beklentimiz. Öte yandan ekonomik istikrarın oluşması ve sürdürülebilir büyüme için güven ortamının tesis edilmesi ile yüksek katma değerli verimli üretim ve istihdamın artmasına öncelik veren politikaların hayata geçirilmesi de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.



Fırsat kaçmasın



Pandeminin Türkiye’ye üretim ve tedarik üssü olma konusunda büyük bir fırsat sunduğunun sözlerine ekleyen Sivri, “Potansiyelimizi değerlendirmek; daha yapıcı diplomasi adımlarının atılması, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda ilerleme ve uluslararası yatırım fırsatları için öngörülebilirliğin sağlanması ile mümkün” dedi.