Rehavete fırsat vermediler

Görgülüarslan, sorunlu bir durum gözlemlemediklerini, daha iyinin arayışı içinde olduklarını dile getirdi. Başta Sarımsaklı olmak üzere toplu taşıma araçlarında denetim olmayan günlerde yığılma yaşandığını belirten vatandaş ise, habersiz yapılacak uygulamanın bunun önüne geçebileceğini dile getirdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, pandemiyi kurumların tek başına aşamayacağını, vatandaşın dirayetinin çok önemli olduğunu söyledi.

Maskeler çantada

Datça’da yapılan denetimlerdeyse plajlarda, şezlonglar arası sosyal mesafe kurallarına uyulduğu ancak vatandaşın maske takmadığı gözlendi. Kimi, polisi karşısında görünce çantasında maske aradı, kimi cebinden maskesini çıkarıp taktı. DHA