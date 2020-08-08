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    HaberlerEge Haberleri Rehavete fırsat vermediler
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    08.08.2020 - 00:04 |

    Rehavete fırsat vermediler

    Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan yönetiminde; toplu taşıma araçları, gezi tekneleri ve plajlar başta olmak üzere, ilçe genelinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

    Rehavete fırsat vermediler

    Görgülüarslan, sorunlu bir durum gözlemlemediklerini, daha iyinin arayışı içinde olduklarını dile getirdi. Başta Sarımsaklı olmak üzere toplu taşıma araçlarında denetim olmayan günlerde yığılma yaşandığını belirten vatandaş ise, habersiz yapılacak uygulamanın bunun önüne geçebileceğini dile getirdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, pandemiyi kurumların tek başına aşamayacağını, vatandaşın dirayetinin çok önemli olduğunu söyledi.

    Maskeler çantada

    Datça’da yapılan denetimlerdeyse plajlarda, şezlonglar arası sosyal mesafe kurallarına uyulduğu ancak vatandaşın maske takmadığı gözlendi. Kimi, polisi karşısında görünce çantasında maske aradı, kimi cebinden maskesini çıkarıp taktı. DHA

     

     

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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