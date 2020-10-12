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    HaberlerEge Haberleri ‘Rehavete yer yok’
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    12.10.2020 - 00:00 |

    ‘Rehavete yer yok’

    Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezona üst üste elde ettiği 4. galibiyetle iddialı başlayan Manisa Futbol Kulübü, son olarak evinde İnegölspor’u da 5-1 yenip, liderliğini sürdürdü.

    ‘Rehavete yer yok’

    4 farklı galibiyetle puanını 12’ye çıkaran siyah beyazlılarda Teknik Direktör Serkan Özbalta, “İyi ve güzel bir oyunla maçtan farklı bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Oyuna istediğimiz gibi başladık. İstediklerimizi de çok erkenden yapıp 2-0 öne geçtik. İkinci yarıda oyuncularım gerekeni yaptı. Sahada ciddi oynandığında neler yapabileceklerini gösteren bir takım vardı” diye konuştu.

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