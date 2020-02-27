27.02.2020 - 00:01 |
Rehberler, kaçak tur uyarısı yaptı
Muğla Turist Rehberleri Odası Başkanı Turgay Esen, kaçak tur ve rehberlerle karşılaşıldığında ihbar edilmesini istedi.
Rehberlerin, her yıl yenilenen çalışma kartı bulunduğuna dikkat çeken Esen, bütün turların profesyonel turist rehberleriyle yapılması gerektiğini vurguladı.
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