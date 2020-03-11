Rektörden karanfil

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üniversite bünyesindeki birimlerde görev yapan kadınları odalarında ziyaret etti. Rektörlük tarafından şehit ailelerine de Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil gönderildi.