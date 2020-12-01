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    HaberlerEge Haberleri Renkli ‘Hayat Sohbetleri’
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    01.12.2020 - 00:03 |

    Renkli ‘Hayat Sohbetleri’

    Renkli ‘Hayat Sohbetleri’

    Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanan Hayat Sohbetleri, Metin Uca ve Nebil Özgentürk gibi isimlerin moderatörlüğünde önemli konukları bir araya getirdi. Eşik Platform üyesi Selin Nakıpoğlu, Mor Çatı Proje Koordinatörü Zeynep Ekin Aklar, besteci Mazlum Çimen, yazar, karikatürist, senarist ve yönetmen Gani Müjde, Prof. Dr. Özlem Kumrular ile turizmci Galip Gür, izleyicilerle buluştu. Programlara, Bodrumlu müzisyenler Neco ve Melis Dağ da şarkılarıyla eşlik etti

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