06.07.2020 - 00:02 |
Renkli motifler ağaçları süsledi
Burhaniye Ören Mahallesi’nde yaşan Kaan Tuna ve Dilek Tuna çifti, 2 yıl önce aldıkları evlerinin bahçesini çiçek ve ağaçlarla süslerken, bir meşe ağacı ile badem ağacının gövdesini de motiflerle süsledi.
Tuna çiftinin gelin gibi süslenen ağaçlar da ilgi odağı oldu. Yoldan gelip geçen vatandaşlar gelin gibi süslenen ağaçlara tekrar tekrar bakarken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Eve 2 yıl önce taşındıklarını söyleyen 2 çocuk annesi Dilek Tuna, “Bahçemizi renklendirmek istedim. Motiflerle ağaçları süsledim. İnsanların ilgisini çekiyor. Bu bizim de çok hoşumuza gidiyor” diye konuştu.
Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.