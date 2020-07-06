Renkli motifler ağaçları süsledi

Tuna çiftinin gelin gibi süslenen ağaçlar da ilgi odağı oldu. Yoldan gelip geçen vatandaşlar gelin gibi süslenen ağaçlara tekrar tekrar bakarken, bazıları da hatıra fotoğrafı çektiriyor. Eve 2 yıl önce taşındıklarını söyleyen 2 çocuk annesi Dilek Tuna, “Bahçemizi renklendirmek istedim. Motiflerle ağaçları süsledim. İnsanların ilgisini çekiyor. Bu bizim de çok hoşumuza gidiyor” diye konuştu.