Riskli yapılardan en son başkanlar ayrıldı

Oktay, yeni binanın Yeni Datça Yolu üzerinde belediyeye ait bir arsa üzerine yapmayı planladıklarını söyledi, “Çevreyle dost, güvenli, sıfır atık üreten, otoparkları olan bina olacak” dedi. Bergama Belediyesi de geçici olarak Hasta Yakını Konut Evi’nde hizmete başladı. Binanın riskli yapı olduğunu belirten Başkan Hakan Koştu, “Enkaz altında hayat aramak yerine riskli yapıları yıkmak en doğrusu” diye konuştu. Öte yandan Başkan Koştu, gecikme faizlerinde yüzde 90’a yakın indirim sağlayan kanundan yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat’a kadar başvuruda bulunabileceğini söyledi.