Ritm atölyesi çok eğlendirdi

Etkinlik öncesi öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya, “Büyük bir aile olarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerimize Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurallarını yerine getirerek, 1 Temmuz’da başlayacağız” dedi. Yapılan egzersizler sonrası özel çocuklar başarılı bir de konser verdi.