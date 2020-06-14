14.06.2020 - 00:02 |
Ritm atölyesi çok eğlendirdi
JCI Bodrum Şubesi, JCI Bahçeşehir Başkan Yardımcısı M3 Works Ceo’su Erdem Genç iş birliği ile Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri için online vücut perküsyonu ritim atölyesi gerçekleştirdi.
Etkinlik öncesi öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya, “Büyük bir aile olarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerimize Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurallarını yerine getirerek, 1 Temmuz’da başlayacağız” dedi. Yapılan egzersizler sonrası özel çocuklar başarılı bir de konser verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz