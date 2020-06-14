BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ritm atölyesi çok eğlendirdi
    ABONE OL
    14.06.2020 - 00:02 |

    Ritm atölyesi çok eğlendirdi

    JCI Bodrum Şubesi, JCI Bahçeşehir Başkan Yardımcısı M3 Works Ceo’su Erdem Genç iş birliği ile Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencileri için online vücut perküsyonu ritim atölyesi gerçekleştirdi.

    Ritm atölyesi çok eğlendirdi

    Etkinlik öncesi öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya, “Büyük bir aile olarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerimize Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurallarını yerine getirerek, 1 Temmuz’da başlayacağız” dedi. Yapılan egzersizler sonrası özel çocuklar başarılı bir de konser verdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü... Tandıra düşen küçük Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

    Sıradaki Haber