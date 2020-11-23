Robotik cerrahiyle kanser ameliyatı

Gerçekleştirilen operasyonunun ardından adeta ikinci defa doğduğunu söyleyen Özgenç, Prof. Dr. Burak Turna’ya ve ekibine teşekkür etti. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Turna, “Üç aşamadan oluşan ve 6 saat süren komplike bir ameliyattı. Bu operasyon Ege Bölgesi’nde ilk defa tamamen tüm aşamaları robotik cerrahiyle tamamlandı” dedi.