23.11.2020 - 00:02 |
Robotik cerrahiyle kanser ameliyatı
Urla’da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Cengiz Özgenç, kendisine mesane kanseri teşhisi konulmasının ardından Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna’nın tüm aşamaları robotik cerrahiyle gerçekleştirdiği ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştu.
Gerçekleştirilen operasyonunun ardından adeta ikinci defa doğduğunu söyleyen Özgenç, Prof. Dr. Burak Turna’ya ve ekibine teşekkür etti. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Turna, “Üç aşamadan oluşan ve 6 saat süren komplike bir ameliyattı. Bu operasyon Ege Bölgesi’nde ilk defa tamamen tüm aşamaları robotik cerrahiyle tamamlandı” dedi.