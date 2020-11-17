Robotik cerrahiyle kısa sürede iyileşti

Urla’da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Cengiz Özgenç kendisine mesane kanseri teşhisi konulmasının ardından, Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna’nın tüm aşamaları robotik cerrahiyle gerçekleştirdiği ameliyatla eski sağlığına kavuştu.

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Turna, “Üç aşamadan oluşan ve 6 saat süren komplike bir ameliyat gerçekleştirdik. Operasyonun her aşamasını tamamen robotik cerrahi ile tamamladık. Zorluk derecesi oldukça yüksek olan bu operasyonu gerçekleştirebilecek Türkiye’deki birkaç merkezden biriyiz. Hastamızı da 6 günde taburcu ettik. Operasyon esnasında neredeyse hiç kan kaybı olmadı. Böylece hastamızın iyileşme süresi ve normal hayata dönme süresi çok hızlı oldu” diye konuştu.