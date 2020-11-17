BİST1.2930.13EURO9.14-0.02USD7.69-0.16ALTIN466.620.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Robotik cerrahiyle kısa sürede iyileşti
    ABONE OL
    17.11.2020 - 00:01 |

    Robotik cerrahiyle kısa sürede iyileşti

    Robotik cerrahiyle kısa sürede iyileşti

    Urla’da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Cengiz Özgenç kendisine mesane kanseri teşhisi konulmasının ardından, Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna’nın tüm aşamaları robotik cerrahiyle gerçekleştirdiği ameliyatla eski sağlığına kavuştu.

    Hastanın durumu hakkında bilgi veren Turna, “Üç aşamadan oluşan ve 6 saat süren komplike bir ameliyat gerçekleştirdik. Operasyonun her aşamasını tamamen robotik cerrahi ile tamamladık. Zorluk derecesi oldukça yüksek olan bu operasyonu gerçekleştirebilecek Türkiye’deki birkaç merkezden biriyiz. Hastamızı da 6 günde taburcu ettik. Operasyon esnasında neredeyse hiç kan kaybı olmadı. Böylece hastamızın iyileşme süresi ve normal hayata dönme süresi çok hızlı oldu” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Sıradaki Haber