Robotik cerrahiyle yaşama merhaba

70 yaşındaki Cemal Aksoy, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna’nın gerçekleştirdiği 3 saatlik bir operasyonun ardından eski sağlığına kavuştu.



Cemal Aksoy, kendisine Prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra Robotik cerrahi alanında uzman olan Prof. Dr. Burak Turna’ya tavsiye üzerine ulaştığını ve şu anda hiçbir probleminin kalmadığını belirtti; emeği geçen herkese teşekkür etti. Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Burak Turna, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanan kapalı yöntemle gerçekleştirilen robotik cerrahi operasyonu sayesinde Bypass’tan kısa süre sonra hastamıza bu ameliyatı yapma şansımız oldu. Bu yöntem kan kaybı ve travmaya yol açmadığı için hastanın kalp sağlığını da zorlamadan başarıyla operasyonu tamamladık. Hasta kalp ameliyatı olduğu için Prostat operasyonu riskliydi. Bu yöntem kullanılmasaydı kalp krizine neden olabilirdi” diye konuştu.