85,65BİST1.175-0.31EURO9.28-0.23USD7.91-0.06ALTIN481.88-1.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Robotlar iş hayatında
    ABONE OL
    14.10.2020 - 00:04 |

    Robotlar iş hayatında

    Endüstri 4.0 sürecine üyelerinin daha kolay uyum sağlaması için bilgilendirme etkinlikleri düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), her gün daha fazla şirketin kullandığı robot teknolojilerini masaya yatırdı.

    Robotlar iş hayatında

    EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Akıllı otomasyonun artması ile insanlar ve makineler arasındaki görev dağılımında kayda değer bir kayma yaşanmakta. Şu an mevcut işlerin ortalama yüzde 71’i insanlar, yüzde 29’u makineler tarafından yapılmakta. İnsanlar tarafından yapılan işlerin yüzde 58’ine karşılık yüzde 42 oranında makineler tarafından yapılan işlere doğru kayma öngürlüyor” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da dev baskın! 7 ton ele geçirildi

    İstanbul'da dev baskın! 7 ton ele geçirildi

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

    Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı 

    Sıradaki Haber