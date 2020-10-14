Robotlar iş hayatında

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Akıllı otomasyonun artması ile insanlar ve makineler arasındaki görev dağılımında kayda değer bir kayma yaşanmakta. Şu an mevcut işlerin ortalama yüzde 71’i insanlar, yüzde 29’u makineler tarafından yapılmakta. İnsanlar tarafından yapılan işlerin yüzde 58’ine karşılık yüzde 42 oranında makineler tarafından yapılan işlere doğru kayma öngürlüyor” dedi.