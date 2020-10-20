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    20.10.2020 - 00:02 |

    Roll Music’in yeni sayısında

    Roll Music’in yeni sayısında Afro Trap sanatçısı Uzi El Chavo, Ecem Naz Tunca’nın sorularını yanıtladı. Asıl adı Utku Can Yalçınkaya olan Chavo, rap müzikle ilkokul yıllarında tanıştığını söyledi.

    Roll Music’in yeni sayısında

    Pop müziğin bile rapten beslendiğini belirten Chavo, “Türkiye’de rap müzik daha iyi bir yere gidebilir. Çok tanındı, bize çok yararı oldu fakat insanlar gerçek rapi dinlemiyor. Türkçe rap dinleyenlerin bilinçlenmesi lazım” dedi. Adının anlamını da açıklayan Chavo, “Uzi var ile yok olmak arasındaki ince çizginin ne kadar kalın olduğunun kanıtı” dedi.

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