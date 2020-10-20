Roll Music’in yeni sayısında

Pop müziğin bile rapten beslendiğini belirten Chavo, “Türkiye’de rap müzik daha iyi bir yere gidebilir. Çok tanındı, bize çok yararı oldu fakat insanlar gerçek rapi dinlemiyor. Türkçe rap dinleyenlerin bilinçlenmesi lazım” dedi. Adının anlamını da açıklayan Chavo, “Uzi var ile yok olmak arasındaki ince çizginin ne kadar kalın olduğunun kanıtı” dedi.