Roman halkının sesini duyun...

Konak’ın Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan Roman vatandaşlar, bölgede uyuşturucu bağımlısı gençlerin fazla olduğunu belirtti, Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) yapılmasını istedi. Yaklaşık 8 bin Roman vatandaşın oturduğu mahallede uyuşturucuya ulaşmanın çok kolay olduğu, kullanım yaşının da düştüğünü belirten mahalle sakini Ali Yangır, “Birçok Roman mahallesinde ne yazık ki uyuşturucu kullanım oranı oldukça yüksek. Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan AMATEM yeterli değil. Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelere AMATEM kurulmasını yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

Kurtulmak istiyoruz

Oğlunun 4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden Yüksel A. (50) da, “Uyuşturucu yüzünden eşinden ve çocuğundan ayrıldı, evindeki eşyaları sattı. Onun borçluları bana geliyor. Oğlumun kurtulmasını istiyorum. Gençlerimiz yok olmasın” diye konuştu. Uyuşturucu kullandığını söyleyen bir mahalleli de kurtulmak istediğini ifade etti.