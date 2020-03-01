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    HaberlerEge Haberleri Rota Koleji’nde Ulusal Gençlik Forumu
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    01.03.2020 - 00:02 |

    Rota Koleji’nde Ulusal Gençlik Forumu

    Rota Koleji Gaziemir Kampüsü Anadolu ve Fen Lisesi Çalıştay ve Münazara Kulübü öğrencilerinin çalışmalarıyla, Rota Gençlik Forumu’nu gerçekleştirildi.

    Rota Koleji’nde Ulusal Gençlik Forumu

    Açılış konuşmasını tiyatro sanatçısı Hakan Meriçliler’in yaptığı ve 25 farklı okuldan 240 katılımcının kabul edildiği ROTUF 2020’de delegeler Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerileri üretti.

    Üç gün boyunca çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan öğrenciler, oluşturulan sivil hak ve özgürlükler, ekonomi, teknoloji, çevre, eğitim, kültür ve enerji komitelerinde tartıştıkları sorunlar üzerine çözüm önerileri sundu.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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