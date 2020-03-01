Rota Koleji’nde Ulusal Gençlik Forumu

Açılış konuşmasını tiyatro sanatçısı Hakan Meriçliler’in yaptığı ve 25 farklı okuldan 240 katılımcının kabul edildiği ROTUF 2020’de delegeler Türkiye’nin sorunlarına çözüm önerileri üretti.



Üç gün boyunca çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan öğrenciler, oluşturulan sivil hak ve özgürlükler, ekonomi, teknoloji, çevre, eğitim, kültür ve enerji komitelerinde tartıştıkları sorunlar üzerine çözüm önerileri sundu.