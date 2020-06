'Rotamız belli, ligler oynatılmalı'

TFF 3. Lig 3. Grup’ta sezon başından bu yana bir üst lige yükselme mücadelesi veren Nazilli Belediyespor’da yeni Başkan Soner Yelkovan, ligin geri kalanı için oynanmasından yana olduklarını belirtti. 2. ve 3. Lig’deki birçok takımın liglerin oynanmaması yönünde görüşü olduğunu belirterek TFF’den bu yönde bir karar çıkabileceğini söyleyen Başkan Yelkovan, “Tüm kulüpler görüşlerini bildirecek ve ardından haftaya karar açıklanacak. Birçok kulüp istemediği için büyük bir ihtimalle lig oynanmayacak gibi gözüküyor. Biz liglerin oynanmasından yanayız. Çünkü Play Off mücadelemiz sürüyor. Play Off çizgisindeyiz ve avantajlı durumdayız. Bizim tek hedefimiz bir üst lig” dedi.



‘Kararı bekliyoruz’



Kulüplerin resmi beyanlarını TFF’ye ileteceğini söyleyen Soner Yelkovan, “Daha önceki yazışmalarda 80 kulüpten 65 tanesi oynanmamasını istiyordu. Biz ve bizim gibi şampiyonluk ya da Play Off iddiası olan takımlar liglerin oynanmasından yana ama orta sıradaki takımlar istemiyor. Küme düşme pozisyonunda olanlar ise bu sene küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Ligler büyük bir ihtimalle oynanmayabilir. Şu an liglerde büyük bir belirsizlik var. Onun için biz kararın açıklanmasını heyecan ile bekliyoruz. Biz liglerin oynanmasından yanayız. 2. Lig hedefimiz var. Bunu da inşallah bu sezon başarmak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için de liglerin oynanmasını istiyoruz” diye konuştu.