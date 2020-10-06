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    HaberlerEge Haberleri ‘RURITAGE’ tam gaz
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    06.10.2020 - 00:03 |

    ‘RURITAGE’ tam gaz

    ‘RURITAGE’ tam gaz

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kuzeyini kültür, doğa ve turizm aracılığıyla kalkındıracak RURITAGE projesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında köylülerle yapılan toplantıda projenin temaları ve eylem planları paylaşıldı. İnanç turizmi başlığı altında Selçuk-Bergama aksındaki önemli dini merkezlerin inanç turizmi rotası olarak tanıtımının yapılması, İZBAN hattı istasyonlarında bilgilendirme noktaları ve panolarının oluşturulması EUROVELO ağına alt güzergâh olarak RURİTAGE İzmir bisiklet rotasının belirlenmesi planlanıyor.

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