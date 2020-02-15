Rusya, Çin’i bıraktı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ocak ayında 24 milyon 270 bin dolarlık taze meyve sebze ihracatına imza attı. Birliğin 14 milyon 440 bin dolar olan 2019 yılı ocak ayı ihracatında yüzde 68 rekor artış yaşandı. 2020’nin ilk ayında taze meyve sebze ihracatının yıldızı ise domates oldu.

Ege’den 6 milyon dolar

Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Rus mevkidaşları ile domates ihracatında kotanın kaldırılması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini söyledi. Türkiye’nin 2019 yılında 535 bin ton domates ihraç ederken, karşılığında 304 milyon 445 bin dolar döviz geliri elde ettiğini dile getiren Uçak, “2020 yılı Ocak ayında ise Rusya’ya 15 bin 110 ton domates ihraç ettik ve 14 milyon 175 bin dolar döviz elde ettik. Bu ihracatın 6 milyon 195 bin dolarlık kısmını Egeli ihracatçılarımız gerçekleştirdi. Coronavirüs nedeniyle Çin’den alımlarını da durdurdular, kendi üretimleri de yetersiz. Kısa sürede Türk domatesi için Rusya vizesinin çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

52 ülkeye dışsatım

Son 1 yılda 11 milyon 97 bin dolarlık domates ihracatı yapılırken, satsuma mandalina ihracatından 2 milyon 873 bin, nar ihracatından 1 milyon 474 bin, limon ihracatından 1 milyon 340 bin dolar döviz elde edildi. Egeli taze meyve sebze ihracatçıları biberden patlıcana, kabaktan soğana, portakaldan greyfurta, elmadan üzüme, hıyardan elmaya, üzümden asma yaprağına kadar birçok ürünü 52 ülkeye ihraç etti.