Rüzgar enerjisi başkenti: İzmir

Avrupa’da rüzgar enerjisi sektörünü temsil eden en üst kuruluş olan Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından hazırlanan “Avrupa’da Rüzgar Enerjisi ve Ekonomik İyileşme Raporu”na göre geçen yıl sektör, yüzde 75’i karasal, yüzde 25’i de deniz üstü olmak üzere 300 bin kişilik istihdam yarattı. Dünyanın en büyük 10 rüzgar türbin üreticisinin 5’i Avrupa merkezli faaliyet gösterirken, Avrupa dünyadaki rüzgar türbin ekipmanları üretim tesislerinin yüzde 31’ine ev sahipliği yaptı. En büyük rüzgar türbin ekipman üreticileri sırasıyla Almanya, İspanya, İtalya ve Danimarka oldu.

Beşinci sıradayız

Türkiye, ekipman üretimi yapan 12 tesisiyle listede beşinci sırada yer aldı. Türkiye’deki 12 tesisin 6’sı kule ve 4’ü kanat üretimi yapıyor, kalan 2’si de döküm malzeme üretimi gerçekleştiriyor. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Ulusal 11. Kalkınma Planı doğrultusunda temiz enerji ve temiz teknolojiler alanında attığı adımların uluslararası kurumların hazırladığı raporlara da yansıdığını belirtti.

Türkiye’de rüzgardan enerji üreten santrallerin kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payının 2020 yılı içinde yüzde 10 seviyelerine ulaştığına işaret eden Yavuz, “Bu kurulu gücün yaklaşık yüzde 20’si tek başına İzmir’de, yüzde 40’ı da İzmir ve çevresinde konumlanmış durumda” dedi. İZKA’nın çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Yavuz, şunları söyledi:

‘Başı çekiyor’

“İzmir, Türkiye’nin rüzgar sanayisinde başı çekiyor ve aynı zamanda yakın coğrafyasının rüzgar enerjisi başkenti konumunda. WindEurope’un raporu kapsamına alınan 4 rüzgar kanadı fabrikasının tamamı, 6 kule fabrikasının üçü, 2 döküm tesisisin ise biri İzmir’de yer alıyor.”