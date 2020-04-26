‘Sabretmeyi öğrendim...’

İZMİR Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Hayriye Gönüllü (42), yakalandığı koronavirüsü yendi. 3 çocuk annesi Gönüllü, hastalık sürecinde moral ve motivasyonun çok yüksek olması gerektiğini vurguladı, “Mesleğimizin belli riskleri var. Biz de bu riskten nasibimizi aldık. Mart ayından sonra rahatsızlandım. Halsizlik, yoğun terleme, yorgunluk ve boğaz ağrısı vardı. Örneğim pozitif geldi ve tomografimde pnömani saptandı. Hastalık sürecinde moral ve motivasyonunuzun çok yüksek olması gerekiyor ve olumsuz haberlerden uzak kalmanız gerekiyor. Ben bu sürede sabretmeyi ve şükretmeyi öğrendim” diye konuştu.

‘Endişelendim’

Virüse yakalandığını öğrendiğinde aklına ilk ailesinin geldiğini söyleyen Gönüllü, “Üç tane çocuğum var. Eşim de başka bir şehirde doktor. İlk başta durumu nasıl yöneteceğimle ilgili endişelerim vardı, ama sonunda her şey yoluna girdi. Sağlık Bakanı’nın açıklamaları, hastalığım sürecinde beni moral olarak yükseltti” dedi.



