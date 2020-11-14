Sadece Ada’da yetişiyor

Aydın Kuşadası’nda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, ultra endemik bir beyaz mantar türü keşfetti. Mantar, yalnızca ilçede yetiştiği için ‘Volvariella Turcica’ ismiyle tescillendi. Keşif, ABD’nin bitki bilimleri alanında yayın yapan dünyaca ünlü dergisi Mycologia’da da yayımlandı. Kuşadası’nın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir bölge olduğunu belirten Kaygusuz, “Türkiye, yaklaşık olarak 2 bin 500 mantar çeşidine ev sahipliği yapıyor” dedi. Başkan Ömer Günel de, “İlçemiz, sahip olduğu 800’ün üzerindeki endemik bitki türü ile dünyanın dört bir yanında görev yapan bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bizlerin görevi bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak. Bilim insanlarına kapımız her zaman açık” diye konuştu.