BİST1.2911.54EURO9.09-0.08USD7.67-0.17ALTIN465.800.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sadece Ada’da yetişiyor
    ABONE OL
    14.11.2020 - 07:00 | | EŞBER OKAYER DHA

    Sadece Ada’da yetişiyor

    Kuşadası’nda öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz’un keşfettiği ‘Volvarille Turcica’ ABD’nin bitki bilimleri dergisinde yer aldı

    Sadece Ada’da yetişiyor

    Aydın Kuşadası’nda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, ultra endemik bir beyaz mantar türü keşfetti. Mantar, yalnızca ilçede yetiştiği için ‘Volvariella Turcica’ ismiyle tescillendi. Keşif, ABD’nin bitki bilimleri alanında yayın yapan dünyaca ünlü dergisi Mycologia’da da yayımlandı. Kuşadası’nın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir bölge olduğunu belirten Kaygusuz, “Türkiye, yaklaşık olarak 2 bin 500 mantar çeşidine ev sahipliği yapıyor” dedi. Başkan Ömer Günel de, “İlçemiz, sahip olduğu 800’ün üzerindeki endemik bitki türü ile dünyanın dört bir yanında görev yapan bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bizlerin görevi bu potansiyeli en verimli şekilde kullanmak. Bilim insanlarına kapımız her zaman açık” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor

    Evden çalışanların karaciğeri yağlanıyor

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

    Zengin seyyahlar Kapalı Maraş’ta

    Sıradaki Haber