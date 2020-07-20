Sadece çantanızı alın, pedal basın

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    20.07.2020 - 00:02 |

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    Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Baraner, antik kentler bisiklet rotası turizmi projesi geliştirdiklerini söyledi

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    Türkiye, koronavirüs nedeniyle tatilcilerin sağlığının ön planda tutulduğu antik kentler bisiklet rotası turizmi projesi için kolları sıvadı. Bisikletle 8 haftalık yolcuğu hedefleyen rota Çanakkale, Turuva Beyramkale, Asos, Edremit, Edremit Körfezi, Ayvalık, Bergama, Dikili, Çandarlı, Çeşme, Seferihisar, Sığacık, Gümüldür, Kuşadası, Teos, Milet, Didim, Bodrum, Köyceğiz, Kalkan, Kaş, Demre, Finike, Çıralı, Olympos, Kemer, Antalya, Perge, Side, Alara, Alanya ve Gazipaşa’yı kapsayacak.

    Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, bu projenin tarihi dokusuyla dünyanın en uzun bisiklet antik kent rotası olacağını söyledi.

    3 milyon turist

    Baraner, rota için özel bir aplikasyon geliştirdiklerini söyledi, “Tura katılanlar aplikasyon sayesinde gittiği yerlerin tarihi özelliklerini 40 farklı dilde dinleyebilecek. Konaklama tesislerini görebilecek, ödemelerinizi gerçekleştirebilecek” dedi. Baraner, küresel bisiklet turizmi pazarının 2 milyar euro olduğuna işaret etti, hedefin yılda 3 milyon kişinin bu rotayı kullanmak üzere Türkiye’ye getirmek olduğunu ifade etti.

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