Sağanak, Gökdere Mezarlığı’nı vurdu

Yağış, Buca Gökdere Mezarlığı’nda da hasara yol açtı. Bazı mezarlarda çökme, bazılarında da çatlak ve kırıklar oluştu. Selden sonra ziyarete geldiği mezarlıktaki manzaradan tedirgin olduğunu belirten Mustafa Can Onay, “Babaannem burada yatıyor. Mezarına çiçek dikmek için gelmiştim. Umarım, en kısa sürede gereken çalışma yapılır” dedi. Arif Dal da, “Çökmenin büyüklüğü yağmurun tahribatının etkisini gösteriyor. Bir an önce burada çalışma yapılması gerekiyor” diye konuştu. l TOLGA TAHÇI DHA