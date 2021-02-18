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    HaberlerEge Haberleri Sağanak, Gökdere Mezarlığı’nı vurdu
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    18.02.2021 - 01:43 |

    Sağanak, Gökdere Mezarlığı’nı vurdu

    İzmir’de geçen hafta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve işyerleri sular altında kaldı, birçok araç zarar gördü.

    Sağanak, Gökdere Mezarlığı’nı vurdu

    Yağış, Buca Gökdere Mezarlığı’nda da hasara yol açtı. Bazı mezarlarda çökme, bazılarında da çatlak ve kırıklar oluştu. Selden sonra ziyarete geldiği mezarlıktaki manzaradan tedirgin olduğunu belirten Mustafa Can Onay, “Babaannem burada yatıyor. Mezarına çiçek dikmek için gelmiştim. Umarım, en kısa sürede gereken çalışma yapılır” dedi. Arif Dal da, “Çökmenin büyüklüğü yağmurun tahribatının etkisini gösteriyor. Bir an önce burada çalışma yapılması gerekiyor” diye konuştu. l TOLGA TAHÇI DHA

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