Sağanak yağış bayramı!

Sonbaharın kurak geçtiği İzmir’de, Aralık ve Ocak aylarında etkili olan yağış sayesinde barajlardaki su seviyesi yükseldi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Baba, “Yağışların artışıyla barajlarımızdaki su seviyeleri de artmaya başladı. Temennimiz, yağışlı havanın etkisini sürdürmesi” diye konuştu. Prof. Dr. Baba, şunları kaydetti: “Su kaynaklarının geliştirilmesi için yasal olmayan kullanımın engellenmesi, entegre su yönetim kavramının geliştirilmesi, yıllık su kullanım raporlarının hazırlanması, kontrolsüz ve izinsiz kuyu açılmasının önlenmesi, tüketimin azaltılması, vahşi sulamanın önüne geçilerek etkin sulama yöntemlerinin uygulanması, ölçüm, izleme ve denetlemenin yapılması gerekli.” l HALİL FİDAN AA