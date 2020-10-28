Sağlığa 100 milyon dolar

Sağlık ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla tanınan Gözde Grubu, Özel Sağlık Hastanesi’ni İzmir’e kazandırdı. Birçok neslin hatıralarında yer eden hastaneyi yeniden hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “2 bin 500 yıldır bu coğrafyada dünyanın en iyi sağlık hizmetleri veriliyor. Bergama’da bulunan Asklepion antik kenti, ölümün giremediği yer olarak bilinirdi. Ben, toprağın bir hafızası olduğuna inanıyorum. bu açıdan İzmir, Türkiye’nin asıl sağlık merkezidir. Milattan önceki yıllarda, dünyanın her yerinden insanlar bu topraklara şifa bulmaya geliyorsa, biz de aynı şeyi başarmalıyız” diye konuştu.

Hayalini gerçekleştirdi

Projenin 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçtiğini ifade eden Kalı, “Hayalimizde İzmir’in kalbinde bir teknoloji ve sağlık üssü kurmak vardı. İzmir’de gerekli donanımı bulamadığı için farklı şehirlere gitmek durumunda kalan kıymetli doktorlarımız var. Aynı şekilde dışarıda tedavi olan hastalarımız var. Biz bu gidişe bir son vermek istedik. Özel Sağlık Hastanesi, grubumuzun 8’inci hastanesi oldu. 170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. Toplamda sağlık sektöründeki istihdamımız 2 bin 500’e ve yatak kapasitemiz ise 750’ye yükseldi. Sağlık turizmi konuda da kente önemli bir katkı yapmış olacağız” dedi.

Teknolojiye yatırım

Özel Sağlık Hastanesi’nin, dünyada az sayıda kurumun gerçekleştirebileceği ameliyatlar ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirecek donanıma sahip olduğunu sözlerin ekleyen Kalı, “Üroloji konusunda önemli bir merkez olabilmek için çalışmalarımızı tamamladık. Prostatta tanıdan başlayarak tedavide robotik cerrahi, lazer sistemi, Rezum sistemi gibi en ileri teknolojiyi kazandırmak için gerekli yatırımları yaptık. Prostat hastalıkları ve kanserinin robotik cerrahi yöntemiyle tedavisi konusunda Avrupa’daki sayılı adreslerden biri olmak istiyoruz Robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduk” ifadelerini kullandı.

Robotİk cerrahinin avantajları

Özel Sağlık Hastanesi, dünyadaki en gelişmiş örneklerden biri olan da Vinci Robotik Cerrahi sistemi ile hizmet veriyor. Üç boyutlu görüntü teknolojisi yanında dar cerrahi alanlarda ileri hareket kabiliyeti ve hassasiyeti sağlayan son teknoloji, açık ameliyata göre çok daha kısa sürede iyileşme sağlıyor. 16 kat büyütülerek elde edilen görüntü sayesinde, kanser hastalarında tümörün temizlenmesi de daha başarılı oluyor.