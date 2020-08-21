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    21.08.2020 - 00:07 | | İZMİR AA

    ‘Sağlık altyapımızı dünyaya gösterdik’

    ‘Sağlık altyapımızı dünyaya gösterdik’

    Kovid-19 döneminde Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu tüm dünyanın gördüğünü belirten     AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “Salgındaki çalışmalarımızla birçok ülkeyi geride bıraktık” dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kovid-19 döneminde Türkiye’nin ne kadar güçlü sağlık altyapısına sahip olduğunu tüm dünyanın gördüğünü söyledi.

    Dağ, AK Parti Bornova İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye’nin salgın dönemindeki başarılı sağlık çalışmalarıyla birçok ülkeyi geride bıraktığını belirtti.

    ‘Süreci iyi geçirdik’

    Türkiye’nin sağlık konusundaki başarısını sadece AK Parti’ye oy vermeyenlerin de gördüğünü kaydeden Dağ, “Pandemi sürecini halen atlatamamış, günlük vefat sayıları binlerin üzerinde olan ülkeler var. ABD, Brezilya, İspanya, İtalya bu süreci en olumsuz geçiren ülkeler. Hollanda, Belçika, İngiltere gibi gibi orta halli geçiren var. Pandemi sürecini iyi geçiren  ülkeler ise Almanya, Güney Kore, Türkiye oldu. Türkiye’nin hastalığın yayılımı  gibi konularda da üç ülke arasında en iyi durumda daha iyi durumda olduğunu görüyoruz” dedi.

    Hamza Dağ, Türkiye’nin salgın sürecinde 100’den fazla ülkeye de maske, solunum cihazı ve çeşitli insani yardımlar gönderdiğini ifade etti.

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