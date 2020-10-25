Sağlık emekçileri unutuldu

Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışanlara yapılan pandemi ek ödemesinin, salgınla en büyük mücadeleyi veren sağlık emekçilerine verilmemesini gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konunun acil olarak çözüme kavuşturulmasını istedi. Pandemi sürecinin üniversite hastanelerindeki tüm personeli hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok yorduğunu belirten Bakan, şöyle konuştu:



Canlarını verdiler



“Pandemiyle mücadelede birçok sağlık çalışanı hayatını kaybetti, birçoğu virüs kaptı, bazıları aylarca eve gidemedi ve bulaş riski nedeniyle ailesinden uzak kaldı. Salgınla baş edebilmek için yüzlerinde maske ve pandemi kıyafetleriyle oldukça zor koşullar altında emek verdiler, az uyudular, izin yapmadan çalıştılar. Canlarını ortaya koymalarına rağmen hakları verilmedi, üç ayın pandemi ek ödemesi yapılmadı. Hükümet’i bu haksızlığa bir an önce son vermeye çağırıyoruz.”

Maliye Bakanlığı’nın, “Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4.5 milyar lira ek kaynak sağlıyoruz” sözü verdiğini dile getiren Bakan, üniversite hastanelerinin devletten ödemelerini tahsil edemedikleri için de zorda olduklarını sözlerine ekledi.