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    HaberlerEge Haberleri Sağlık için düzenli yaşamak yeterli
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    14.06.2020 - 00:02 |

    Sağlık için düzenli yaşamak yeterli

    Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan yaşam standartlarındaki artışın, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşama yol açtığını söyledi.

    Sağlık için düzenli yaşamak yeterli

    Sağlıklı yaşamın temel birkaç kuralına uyularak başta diyabet olmak üzere önemli sayıda hastalığın önlenebileceğini ifade eden Berilğen, “Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakmasıyla, kalp damar hastalıklarından ölüm riski yarı yarıya azalıyor. Tuz tüketimi günde 5 gramı geçmemeli. Margarin türevi yağlardan uzak durulmalı, zeytinyağı tercih edilmeli. Haftada 2 buçuk ile 5 saat arası egzersiz yapılmasını da öneriyoruz” dedi.

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