14.06.2020 - 00:02 |
Sağlık için düzenli yaşamak yeterli
Özel Egepol Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, teknolojik gelişmeler sonucunda oluşan yaşam standartlarındaki artışın, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşama yol açtığını söyledi.
Sağlıklı yaşamın temel birkaç kuralına uyularak başta diyabet olmak üzere önemli sayıda hastalığın önlenebileceğini ifade eden Berilğen, “Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakmasıyla, kalp damar hastalıklarından ölüm riski yarı yarıya azalıyor. Tuz tüketimi günde 5 gramı geçmemeli. Margarin türevi yağlardan uzak durulmalı, zeytinyağı tercih edilmeli. Haftada 2 buçuk ile 5 saat arası egzersiz yapılmasını da öneriyoruz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz