Sağlık için düzenli yaşamak yeterli

Sağlıklı yaşamın temel birkaç kuralına uyularak başta diyabet olmak üzere önemli sayıda hastalığın önlenebileceğini ifade eden Berilğen, “Sigara içen bir kişinin sigarayı bırakmasıyla, kalp damar hastalıklarından ölüm riski yarı yarıya azalıyor. Tuz tüketimi günde 5 gramı geçmemeli. Margarin türevi yağlardan uzak durulmalı, zeytinyağı tercih edilmeli. Haftada 2 buçuk ile 5 saat arası egzersiz yapılmasını da öneriyoruz” dedi.