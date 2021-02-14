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    HaberlerEge Haberleri Sağlık kompleksi ihalesi 14 Nisan’da
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    14.02.2021 - 00:02 |

    Sağlık kompleksi ihalesi 14 Nisan’da

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama’da bir dizi ziyarette bulundu, ardından Kınık’ta bölge ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

    Sağlık kompleksi ihalesi 14 Nisan’da

    Bergama’ya büyük bir sağlık kompleksi yapılacağını belirten Sürekli, Diş Sağlığı, Aile ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi için 14 Nisan’da ihaleye çıkılacağını duyurdu. Bergama’da Esnaf ve Sanatkârlar Odası temsilcileriyle bir araya gelen Sürekli, Arasta Çarşısı esnafını ziyaret etti.

    Sürekli, “Eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda yapılması planlanan sağlık kompleksi için 14 Nisan’da ihaleye çıkılacak. Kısa sürede tamamlanacak olan kompleks, 20 ünitelik Diş Sağlığı Merkezi’ni, aile sağlığı ve toplum ruh sağlığı merkezlerini içinde barındıracak. Çevre düzenlemeleri ile birlikte ele alınacak 4 bin 394 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan kompleks, Bergamalı hemşerilerimiz için büyük bir eksiği kapatmış olacak” diye konuştu.

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