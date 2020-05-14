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    HaberlerEge Haberleri ' Saglık kupalardan çok daha önemli'
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    14.05.2020 - 00:00 | | SAMET ADİLAK Milliyet

    ' Saglık kupalardan çok daha önemli'

    Basketbol Federasyonu’nun ligleri tescil etmesinin ardından Süper Lig mücadelesi yarıda kalan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te Başkan Veli Deveciler, “Alınan karara saygı duyuyoruz. Şampiyonluk mücadelemiz, yeni sezonda güçlenerek devam edecektir” dedi

    ' Saglık kupalardan çok daha önemli'

    Türkiye Basketbol Ligi’ne salgın sebebiyle verilen araya 3. sırada giren ve sezon boyunca zirve takibinden bir an olsun kopmayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te Başkan Veli Deveciler, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun aldığı karar sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Deveciler, “Takımımız, ligin üçüncüsü konumunda yer almakta ve şampiyonluk mücadelesini sürdürmekteydi. Heyecanlı ve çekişmeli bir sezona katkı koyan rakiplerimize, hakemlerimize ve TBF yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnsan sağlığının, şampiyonluklardan daha önemli olduğu bilinciyle, alınan kararı saygıyla karşılamaktayız” dedi.

    “Denizli’ye layık olacağız”

    Denizli halkının basketbola ve takımlarına olan ilgisinden son derece memnun olduklarını da dile getiren genç Başkan, “Bugünden itibaren, gerçekleşecek tüm düzenlemelerde, basketbol adına Denizli’yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi, şehrimizin basketbola olan sevgisinin ve inancının artarak devam etmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu haliyle, harika bir sezon geçiren takımımızı tebrik ediyor, desteklerini bir gün bile esirgemeyen eşsiz taraftarımıza, değerli sponsorlarımıza, Pamukkale Üniversitesi’ne, Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan’a ve emeği geçen tüm basketbolseverlere teşekkür ederiz” diye konuştu. Başkan Deveciler son olarak, alınan kararı içleri buruk olsa da yerinde bulduklarını belirtti, “Gerek organizasyon olarak içinde bulunduğumuz koşullar, gerekse Denizli şehri Süper Lig’de yarışmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu başarıyı elde etmek için her türlü çabayı sarf edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

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