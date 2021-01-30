Sağlık uçuşu

Dünyada yalnızca belli başlı merkezlerde gerçekleştirilen obezite (mide küçültme ameliyatı), rinoplasti (kapalı estetik burun ameliyatı), penis büyütme, gırtlak kanseri ve koklear implant gibi işlemler için İzmir Ekol Hastanesi yurtdışından yoğun talep alıyor. 11 Ocak tarihinde, herhangi bir devlet anlaşması olmadan kendi girişimleriyle kiraladıkları Airbus tipi uçakla İrlanda’dan 100 hasta getirdiklerini belirten Ekol Baz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Baz, “Ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirip 17 Ocak’ta ülkelerine uğurladık. Yapılan, büyük bir prestij ve halka ilişkiler projesi. İrlanda’dan çok hastamız var, bu hastalar ticari havayolu şirketlerinden tek tek bilet aldıktan sonra son dönemlerde uçuşların iptal olduğunu ve saatlerin sürekli değiştiğini gördük. ‘Kendi uçağımızı kiralasak yapabilir miyiz?’ diye yola çıktığımız projeyi gerçekleştirmenin gurunun yaşıyoruz” dedi.

Memnun ayrılıyorlar

Ayda 350’den fazla yabancı hasta sayısıyla Ekol Sağlık Grubu’nun bölgesindeki ve Türkiye’deki en büyük ‘Sağlık Turizmi’ hastanelerinden biri olarak hizmet verdiğini ifade eden Baz, “Amerika gibi uzak bir ülkeden bir hastanın mide küçültme ameliyatı için ya da İsrail’den bir hastanın burun ameliyatı için, Gana’dan bir hastanın gırtlak kanseri ameliyatı için İzmir’e geleceği belki hiç kimsenin aklına gelmez ancak bu ülkelerden düzenli bir şekilde hasta ağırlıyoruz. Aldıkları hizmeti 5 yıldızlı olarak değerlendiriyorlar. Hijyen, temizlik, hizmet kalitesi, başarılı ameliyat sonuçları ve hasta odaklı yaklaşımlardan yana memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bekleme sürelerinin olmaması, esnek planlama olanakları, otelcilik ve transfer hizmetleri, şehir tur paketleri, kişisel asistanlık hizmetleri gibi noktalar da İzmir Ekol Hastanesi’ni tercih etmelerindeki önemli sebeplerden. Dünyanın dört bir yanından gelen hastaları hastanemizde görmek, onları ve yakınlarını ağırlamak, talep ettikleri sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermek ve onları burada memnun etmek bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Yabancı hastalar tarafından bu derece tercih edilmek ülke içinde ve uluslararası arenada bizi daha prestijli bir hale getiriyor” diye konuştu.

İngiltere ve İrlanda’daki hasta yoğunluğundan dolayı iki ülkede şirket kurduklarını sözlerine ekleyen Baz, “Amacımız bu sayede yabancı hastalarımız ile devamlılık arz eden sağlık hizmeti konseptini sağlayabilmek. Çünkü bir hasta ameliyat olduktan sonra onun yolcuğu orada sona ermiyor aksine her şey daha yeni başlıyor. İzmir Ekol Hastanesi olarak ana misyonumuz onları bu sağlık yolculuklarında her zaman onların yanlarında olabilmek” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

İzmir Ekol Hastanesi ekibi, boş uçakla İzmir’den Dublin’e gidip hastaları aldı. Otel olarak Hilton Garden Inn ile çalışan hastanenin odalarında ise; yüksek hızda internet, Netflix, İngilizce 10 farklı dergi ile hastaların memnuniyetini hedeflendi. Tüm ameliyatlar sorunsuz bir şekilde programa göre gerçekleştirildi .