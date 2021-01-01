‘Sağlık ve huzur yılı olsun’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni yıl için bir mesaj yayımladı, “İnanıyorum ki 2021 şefkat, iyileşme ve umut yılı olacak. Kentimiz, ülkemiz ve milletimiz için daha bereketli, daha güçlü ve çok daha mutlu şekilde yeni yılı geçireceğiz” dedi.

Zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021 yılının güzelliklere vesile olmasını dileyerek, “Yeni yılın Denizlimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. 2020 yılının ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı mücadele verilen ve herkesin hayatında derin izler bırakan bir yıl olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “İnşallah yeni yıl, pandeminin sona erdiği, sağlığın, huzurun ve mutluluğun hâkim olduğu, el ele, gönül gönüle Denizlimiz ve ülkemiz için çalışacağımız bir yıl olsun” dedi.

Zeytin ağacı gibi...

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye binalarını tek tek ziyaret etti, çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Sosyal medya üzerinden de bir yeni yıl mesajı yayınlayan Başkan Batur, 2021 yılının tüm dünyaya öncelikle sağlık getirmesini diledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı, “Bodrumumuzun yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler bulacağımız, barışın, adaletin ve sevginin hiç tükenmediği, sağlıklı, mutlu yıllar temenni ederek, başta Bodrum halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “2021 yılında birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde daha güzel hizmetleri gerçekleştireceğimize inanıyorum” mesajını yayımladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Şimdi yeni bir yılı karşılıyoruz. Yeni yılda ömrünüz, Edremit’in zeytin ağaçları gibi uzun olsun. İşiniz, Edremit zeytinlerinin tohumu gibi bereketli olsun” dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de yeni yılda ‘Birlikte Dikili’ ruhuyla çalışmalara devam edeceklerini belirtti.