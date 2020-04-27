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    27.04.2020 - 00:03 |

    Sağlıkçılar için videolaringoskop

    Sağlıkçılar için videolaringoskop

    Uşak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs hastalarıyla asgari temas sağlayan ve sağlık çalışanları için riski en aza indiren videolaringoskop cihazı üreterek sağlık kuruluşlarına gönderiyor. Merkezin müdürü Hakan Erdal, “Videolaringoskoplarla sağlık personelinin hastaya temasında sosyal mesafeyi korumasını ve virüs bulaşmasını en aza indirmeyi hedefledik. Cihazın bir tanesi yaklaşık 2.5-3 saatte basılıyor, bizler de kurum olarak bir günde 6-7 videolaringoskop cihazı üretebiliyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi. l AA

    Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
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    Coronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu olduTürkiye’de corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.
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