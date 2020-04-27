Sağlıkçılar için videolaringoskop

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs hastalarıyla asgari temas sağlayan ve sağlık çalışanları için riski en aza indiren videolaringoskop cihazı üreterek sağlık kuruluşlarına gönderiyor. Merkezin müdürü Hakan Erdal, “Videolaringoskoplarla sağlık personelinin hastaya temasında sosyal mesafeyi korumasını ve virüs bulaşmasını en aza indirmeyi hedefledik. Cihazın bir tanesi yaklaşık 2.5-3 saatte basılıyor, bizler de kurum olarak bir günde 6-7 videolaringoskop cihazı üretebiliyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi. l AA