Sağlıkçılara 500 tıbbi tulum bağışladılar...

Pandemi sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Karaca, yardımseverlere teşekkürlerini iletti. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şükufe Dutlulu da, “Gönlümüz devamlı çalışan doktorlarımız, başhekimimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızla” dedi.