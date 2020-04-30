30.04.2020 - 00:01 |
Sağlıkçılara 500 tıbbi tulum bağışladılar...
Akhisar Yardımsevenler Derneği, yeni tip koronavirüs salgınında özveriyle çalışan sağlık personeli için 500 tıbbi tulum bağışladı.
Pandemi sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Karaca, yardımseverlere teşekkürlerini iletti. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Şükufe Dutlulu da, “Gönlümüz devamlı çalışan doktorlarımız, başhekimimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızla” dedi.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.