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    HaberlerEge Haberleri Sağlıkçılara şifa olsun
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    27.12.2020 - 00:01 |

    Sağlıkçılara şifa olsun

    BALIKESİR Burhaniye’de nisan ayında polis ile jandarmayı ziyaret edip bal ve polen ikram eden arıcılar, sağlık çalışanlarını da unutmadı.

    Sağlıkçılara şifa olsun

    Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyeleri, hazırladıkları bal ve polenleri Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hamit Çetin ve Başhemşire Nurcan Açan Akpınar ile görüşüp Covid-19 servisiyle yoğun bakım ünitesi ve 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli doktor, hemşire ile diğer çalışanlara dağıttı. Platform üyeleri adına konuşan emekli öğretmen Aydın Kunter, “Oldukça zor bir mücadele veren hastane çalışanlarına bal ve polen ikramı için buradayız” dedi.

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