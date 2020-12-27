Sağlıkçılara şifa olsun

Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyeleri, hazırladıkları bal ve polenleri Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hamit Çetin ve Başhemşire Nurcan Açan Akpınar ile görüşüp Covid-19 servisiyle yoğun bakım ünitesi ve 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli doktor, hemşire ile diğer çalışanlara dağıttı. Platform üyeleri adına konuşan emekli öğretmen Aydın Kunter, “Oldukça zor bir mücadele veren hastane çalışanlarına bal ve polen ikramı için buradayız” dedi.