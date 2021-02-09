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    HaberlerEge Haberleri Sağlıklı yaşamın kapılarını açın
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    09.02.2021 - 00:03 |

    Sağlıklı yaşamın kapılarını açın

    Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Koronavirüs sigara içeni sever” mesajıyla herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyor.

    Sağlıklı yaşamın kapılarını açın

    Yeşilay’ın 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, “Özellikle koronavirüsün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor” dedi. Ülkü, sigara bırakmaya ihtiyaç duyanların 444 79 75 veya 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı’ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabildiğini söyledi.

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